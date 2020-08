Ganze Klasse in Quarantäne : Erster Corona-Fall an Hauptschule in Wachtberg

Erster Corona-Fall an Hauptschule in Wachtberg

Wachtberg Zwei Wochen Quarantäne heißt es für eine sechste Klasse der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg. Erst am Freitag habe die betroffene Person Corona-Symptome gezeigt.

Unschön hat die Woche für eine sechste Klasse an der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg begonnen. Der Rhein-Sieg-Kreis bestätigte, dass an der profilierten Gemeinschaftshauptschule eine Person positiv auf Corona getestet worden sei. Ob Schüler oder Schülerin ließ Kreis-Pressesprecherin Rita Lorenz mit Verweis auf den Datenschutz offen. „Die ganze Klasse samt Klassenlehrerin ist daraufhin am Montag für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden“, so Lorenz.