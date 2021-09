Rückblick auf Spiel gegen Freiburg : Als Skhiri und Modeste den 1. FC Köln zum Sieg schossen

Köln Vor ziemlich genau zwei Jahren trat der FC ebenfalls beim SC Freiburg an. Damals setzte sich Köln 2:1 gegen die Streich-Elf durch. Die Matchwinner: Ellyes Skhiri und Anthony Modeste.

Es lief bereits die Nachspielzeit, als sich Ellyes Skhiri ein Herz fasste. Der neuverpflichtete Mittelfeldspieler eroberte an der Mittellinie den Ball, setzte zu einem beherzten Solo-Lauf an und schob mit links gekonnt ein. In diesem Moment ahnten die ersten Kölner Fans bereits, welches sportliche Kapital der FC da erst wenige Wochen zuvor, im Sommer 2019, verpflichtet hat. Skhiri traf zum 2:1-Endstand beim SC Freiburg – für Köln der erste Auswärtssieg in Freiburg seit 1996 und einer von vieren der laufenden Spielzeit.