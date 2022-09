Mitgliederversammlung des 1. FC Köln : Philipp Türoff: Verein bleibt „finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall“

Köln Finanziell geht es dem 1. FC Köln schlecht. Die Geschäftsführer schlagen Alarm. Ein guter Teil der Ergebnisse hängt aber mit Corona zusammen. Präsident Werner Wolf und sein Team werden derweil wiedergewählt.

Türoffs in erster Linie für Sport zuständiger Geschäftsführer-Kollege Christian Keller erklärte, der Verein sei „seit Jahren strukturell defizitär. Und das auch schon vor Corona. Das heißt, es brauchte immer Sondererlöse, in der Regel Transfers. Du musst einen Verein aber so aufstellen, dass Transfers Wachstum ermöglichen. Nicht so, dass Transfers Lücken schließen.“