Vorbereitungsspiel : Das müssen Fans zu dem Testspiel gegen Mailand wissen

Köln Am Samstagabend gibt es im Kölner Stadion bereits einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Saison. 45.000 Zuschauer werden zum Testspiel des 1. FC Köln gegen den AC Mailand erwartet. Neben dem sportlichen Fokus, gibt es auch einige technische Erneuerungen.

Drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden - so lautet die bisherige Bilanz des 1. FC Köln in den Vorbereitungsspielen auf die kommende Saison. Nach dem lockeren 12:1-Aufgalopp gegen den TuS Mondorf setzte sich der FC im Rahmen des Trainingslagers in Donaueschingen souverän mit 4:0 gegen Austria Lustenau durch. Es folgte ein eher durchwachsenes 1:1-Unentschieden gegen den Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich. In den verbleibenden zwei Wochen Saisonvorbereitung stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm. Den Auftakt mach das Heimspiel gegen den AC Mailand. Das sind die wichtigsten Fakten.

Wer streamt das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem AC Mailand?

Was macht das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem AC Mailand so besonders?

In erster Linie ist der Gegner für den FC und seine Anhänger ein absoluter Traumgegner. Wann kommt schon mal der italienische Meister ins Kölner Stadion. Darüber hinaus ist das Vorbereitungsspiel aber auch als „Innovation Game“ betitelt. Sowohl den TV-Zuschauern als auch den Fans vor Ort soll beim Telekom Cup ein völlig neues Erlebnis geboten werden. Für die Fans an den Endgeräten gibt es spezielle Features wie Bodycams der Spieler. Timo Hübers und Tim Lemperle werden die Kameras tragen. Die Akteure werden zudem verkabelt. Die Kommentare der Spieler werden also zu hören sein. Das kennen die Kölner Fans bereits aus der Doku 24/7. Auch den Fans im Stadion bieten sich neue Features. Unter anderem informiert ein strategisches Crowd Management System die Fans, an welchem Kiosk oder an welcher Toilette der Andrang besonders groß ist.