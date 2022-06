Vor der Quali-Auslosung : So kommt der 1. FC Köln auf die Setzliste der Conference League

Köln Für den 1. FC Köln stehen erst Mitte August die Playoff-Spiele der Conference League auf dem Programm. Doch schon die Auslosung der ersten Quali-Runden könnte zu einem wichtigen Faktor dafür werden.

Dass der 1. FC Köln in der kommenden Saison europäisch spielt, ist Verdienst der erfolgreichen vergangenen Spielzeit und hat die ganze Stadt in Euphorie versetzt. Allerdings könnte das internationale Geschäft für die Geißböcke schon wieder vorbei sein, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Denn Mitte August stehen für den 1. FC Köln die Playoff-Spiele der Conference League an. Nur wenn sich die Geißböcke dort durchsetzen, wird Köln im Herbst die Gruppenphase bestreiten. Doch in den Playoffs könnten namhafte Gegner auf den 1. FC Köln warten. Teams wie der Champions-League-Halbfinalist FC Villarreal, der AC Florenz oder West Ham United haben sich ebenfalls für die Conference League qualifiziert. Und sie sind im Gegensatz zum 1. FC Köln bereits für die Playoffs gesetzt.

Aktuell steht noch nicht fest, ob der 1. FC Köln es ebenfalls auf die Setzliste schafft und so den Topteams vorerst aus dem Weg gehen würde. Dafür ist der sogenannte Klub-Koeffizient (KK) der Uefa-Fünfjahreswertung entscheidend. 34 Mannschaften nehmen an den Playoffs teil, 17 werden gesetzt. Das heißt, der FC muss zu den 17 Mannschaften mit besserem Klub-Koeffizienten gehören. Aktuell belegt der FC mit einem KK von 15,042 Rang 20 und wäre demnach nicht gesetzt. Auf der anderen Seite müssten also drei Teams mit höhrem KK in den ersten drei Quali-Runden scheitern und Köln würde sich auf der Setzliste wiederfinden. Insofern sind schon die ersten Runden für den 1. FC Köln von Bedeutung, selbst wenn Köln erst in der vierten eingreift. Bereits am Dienstag und Mittwoch werden die ersten beiden Runden ausgelost, die Spiele dann ab Mitte Juli immer donnerstags ausgetragen. Die Auslosung der Playoffs findet am 2. August statt.

1. FC Köln: Bislang sind vier Teams für die Conference League gesetzt:

FC Villarreal (KK: 78,000)

West Ham United (21,328)

AC Floranz (15,323)4.

Der Sieger der Partie: Sorja Luhansk (18,000) - NN

Dann wird es kompliziert. Denn auch über die Europa-League-Quali oder Champions-League-Quali können noch einige Teams in die Playoffs der Conference League rutschen. Dynamo Kiew und der FC Midtjylland haben beispielsweise einen höheren KK als der 1. FC Köln. Sie spielen ihre Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbace Istanbul und AEK Larnaca, die beide einen niedrigeren Wert haben. Sollten Kiew und Midtjylland verlieren, müssten sie in der Europa-League-Quali spielen. Auch dort warten Teams, die einen höheren KK aufweisen können, die Verlierer rutschen in die Playoffs. Zwei Plätze werden so vergeben.

In der zweiten Runde der Qualifikation stehen zudem 13 weitere Teams, die besser gelistet sind als der FC, die in der folgenden Runde zudem nicht aufeinander treffen können. Bei einem Erfolg in der dritten Runde würden sie vor dem FC einsortiert werden.

FC Basel (55,000)

Slavia Prag (52,000)

BSC Young Boys (37,000)

AZ Alkmaar (28,500)

PAOK Thessaloniki (25,000)

Istanbul Basaksehir (25,000)

Maccabi Tel-Aviv (24,500)

FC Astana (20,500)

Molde FK (19,000)

Apoel FC Nikosia (18,000)

FCSB Bucuresti (17,500)

FC BATE Borisov (17,500)

SK Rapid Wien (16,000)