Ordentliche Leistung in München : Der FC befindet sich zwischen Enttäuschung und Stolz

München Eine Passquote weit mehr als 80 Prozent, zwei Drittel der Zweikämpfe gewonnen: Rafael Czichos zeigte gegen die Bayern ein gutes Spiel. Auch der Innenverteidiger profitiert vom neuen Trainer.

Wirklich zufrieden war der Kölner Innenverteidiger dennoch nicht. „Wir saßen schon im Bus und haben gedacht, wenn man in München etwas holen möchte, wäre es in diesem Spiel wohl möglich gewesen“, erzählte Czichos. „Insofern sind wir schon traurig, dass wir da gestern nicht einen Punkt mitgenommen haben.“ Nach dem Abgang von Sebastiaan Bornauw ist Czichos quasi der Abwehrchef der Kölner, vielleicht neben Jonas Hector, der auch gegen den Rekordmeister wieder auf der linken Verteidigerposition agierte. Czichos ist unter Baumgart gesetzt, der Routinier der Innenverteidigung.

Somit hat der 31-Jährige maßgeblichen Anteil am Kölner Spiel, an der Leidenschaft, der Euphorie, die der FC aktuell entwickelt. Auch in der vergangenen Spielzeit war Czichos Stammspieler. Doch die Stimmung hat sich verändert. Und das taktische System. „Es war in der Vorbereitung für uns sehr wichtig zu merken, dass das, was Steffen uns erzählt, auch funktioniert“, sagt Czichos. „Man lernt etwas neues und fragt sich schon, ob es dann auch so klappt, wie man es sich vorstellt.“ Bislang klappt es, wie es sich Baumgart vorstellt. Der mutige Auftritt gegen die Bayern, der Erfolg über Hertha – das Kölner Gesicht ist ein anderes, nicht zu vergleichen mit der 1:5-Pleite gegen München im Februar oder die Nullnummer gegen Berlin im Mai.