„Grundsätzliche Einigung erzielt“ : FC-Torjäger Anthony Modeste vor Wechsel zum BVB

Update Köln Anthony Modeste wird den FC verlassen. Der 34-Jährige und auch der Club sollen sich mit dem BVB einig sein. Der Wechsel soll nach dem Medizincheck am Montag bestätigt werden.

Der Wechsel von FC-Stürmer Anthony Modeste zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. „Wir haben auf Wunsch von Tony Modeste hin heute Mittag mit dem BVB mündlich eine grundsätzliche Einigung über seinen Wechsel zum BVB erzielt. Die Bestätigung des Transfers soll nach dem Medizincheck erfolgen, der für den morgigen Tag geplant ist“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller vor dem Duell gegen den FC Schalke 04. „Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass Tony heute nicht im Kader stehen wird, obwohl es von Tony das klare Signal gab, spielen zu wollen. Der Fokus soll auf dem heutigen Spiel gegen Schalke und nicht auf einer Personalie liegen.“

Am Morgen berichteten unter anderem die "WAZ" sowie der TV-Sender "Sport1", dass Modeste nach Dortmund wechseln würde Demnach seien sich der 34-Jährige und der BVB bereits einig. Der BVB soll dem FC ein Angebot unterbreitet haben. Modeste wechselt als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller nach Dortmund.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Modeste ein Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro einstreichen. "Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen ein bisschen klarer sehen. Es wird wohl noch etwas passieren“, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag nach dem Topspiel des BVB gegen Bayer Leverkusen gesagt. Offenbar ging es lange nur noch um die Ablöse. Der FC will dem Vernehmen nach rund fünf Millionen Euro für den Angreifer haben, Dortmund vier Millionen bezahlen.

Modeste stand in Köln bis 2023 unter Vertrag. Während des Trainingslagers im Donaueschingen hatte der Stürmer bereits seine Wechselwünsche geäußert. "Ich hoffe, dass mein Berater aktiv ist. Wenn ich 20 Tore mache und er nicht aktiv ist, muss ich mit ihm reden", hatte Modeste gesagt. Der Franzose hatte sich vom FC Klarheit in Bezug auf seine Zukunft gewünscht, eine Klarheit über die der Club mit dem Angreifer im Herbst sprechen wollte.

Der FC hatte bereits im Frühling angekündigt, Großverdiener von der Gehaltsliste zu streichen. Modeste verdient in Köln rund 3,5 Millionen Euro, der 34-Jährige sollte den Club nach seinen 20 Saisontoren in der Vorsaison aber eigentlich nicht verlassen. Am Morgen hatte Modeste noch beim sogenannten „Anschwitzen“ der Kölner teilgenommen. Ein Abschiedsgeschenk wird der Franzose dem FC gegen Schalke somit nicht mehr machen.