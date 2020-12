Man of the Match : Timo Horn läuft beim FC zur Höchstform auf

Man of the Match

Köln FC-Keeper Timo Horn zeigt sich aktuell in guter Form. Gegen den FSV Mainz hielt der Keeper den Kölnern den Sieg fest.

Dafür zeigte Horn in der Schlussphase des zweiten Durchgangs wie stark seine Form aktuell wirklich ist. Der Kölner Keeper parierte gegen Quaison, Fernandes und Mateta in den finalen Minuten erstklassig und hielt dem FC so den Sieg und die Punkte fest. „Die Entwicklung jedes Einzelnen ist einhergehend mit der Entwicklung der Mannschaft. Wenn im Verbund die Abläufe stimmen, kommt der Einzelne besser zum Vorschein. So würde ich das auch bei mir sehen“, sagte der Keeper bescheiden.

Heftikge Kritik an Timo Horn zu Beginn der Saison

Tatsächlich war Horn zu Beginn der Saison heftig kritisiert worden. Vor allem nach dem 0:1 gegen Bielefeld, als Horn beim Gegentreffer alles andere als gut aussah, wurde der Keeper in Frage gestellt. Die Rufe nach Ersatzkeeper Ron-Robert Zieler wurden in den sozialen Medien lauter. Horn blieb gelassen. „Die öffentliche Betrachtung ist ja häufig so, dass bei einer schlechten Aktion das gesamte Spiel hinfällig ist. Als Torwart sieht man das ein bisschen differenzierter“, so der Keeper im Interview mit dem GA im November. „Da analysiert man ganz genau, was gut und was schlecht war.“