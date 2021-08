FC-Neuzugang : Luca Kilian steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln

Luca Kilian (links) könnte künftig in der Innenverteidigung des 1. FC Köln auflaufen. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Unmittelbar vor einem Wechsel zum 1. FC Köln steht Luca Kilian. Der 21-Jährige soll die Abwehr des FC verstärken.

Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive offenbar fündig geworden. Eine Woche vor der Schließung des Transferfensters steht Luca Kilian unmittelbar vor einem Wechsel ans Geißbockheim. Der Innenverteidiger absolviert bereits einen Medizinchek in Köln, das berichtet der „Express“. Zuletzt stand der 21 Jahre alte Innenverteidiger beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 unter Vertrag. Im Idealfall könnte er schon am Mittwoch ins Teamtraining der Kölner einsteigen und am kommenden Samstag gegen Aufsteiger VfL Bochum zum Einsatz kommen.