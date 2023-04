76:66-Sieg gegen Hamburg Der Hardtberg bleibt eine Festung für die Baskets

Nach dem Seitenwechsel (45:37) wurde es eine eher unansehnliche Veranstaltung, woran auch drei überforderte Schiedsrichter ihren Anteil hatten. Ein schönes Zusammenspiel von Malcolm und Ward bejubelten die Bonner Fans unter den 6000 Zuschauern in der wieder ausverkauften Halle bereits, als die Unparteiischen auf Schrittfehler von Ward entschieden. Der Jubel schlug jetzt in laute Proteste um. Der Telekom Dome rückte akustisch zusammen. Die Baskets verteidigten die Angriffsuhr herunter, jetzt war Stimmung in der Halle.