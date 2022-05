105 Veranstaltungen am 25. Mai : Was Sie zur Theaternacht 2022 in Bonn wissen müssen

Das Junge Theater Bonn ist auch in diesem Jahr bei der Bonner Theaternacht dabei. Das Foto stammt von der Eröffnung aus dem vergangenen Jahr. (Archiv) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am 25. Mai wird die beliebte Bonner Theaternacht wieder so stattfinden wie vor der Corona-Pandemie – mit mehr als 40 Theatern und Ensembles und insgesamt 105 Veranstaltungen. Hier finden Sie alles, was Sie vorab zu Tickets, Programm, Spielstätten und Corona-Regeln wissen sollten.



Bonn als Kulturstadt will immer wieder neu entdeckt werden – und seit Jahren bietet die Theaternacht die perfekte Gelegenheit dazu. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Bonner Theaternacht in den vergangenen zwei Jahren nicht wie gewohnt stattfinden. In diesem Jahr soll erstmals wieder alles so ablaufen wie vor der Pandemie.

40 Theater und Ensembles bieten in insgesamt 105 Veranstaltungen Einblicke in bestehende und Ausblicke auf kommende Produktionen. Alle Infos im Überblick:

Wer sind die Organisatoren der Bonner Theaternacht 2022?

Nach zehn Jahren hatte das städtische Theater Bonn die Leitung der Theaternacht ab 2017 an die Theatergemeinde Bonn abgegeben. Steven Walter, der neue Intendant des Beethovenfestivals, hat in diesem Jahr die jährlich wechselnde Schirmherrschaft über die Bonner Theaternacht übernommen.

Wie funktioniert das Konzept der Theaternacht in Bonn?

Das Konzept der Theaternacht bleibt unverändert dasselbe wie vor der Corona-Pandemie: Das Publikum kauft Tickets, bei denen die erste Veranstaltung des Abends fest gebucht ist und alle weiteren ganz nach Lust und Laune ausgewählt werden können. Das Ticket berechtigt außerdem zum Eintritt bei der Abschlussparty und ist zudem für die Shuttlebusse und den öffentlichen Nahverkehr gültig.

Wo gibt es Tickets für die Bonner Theaternacht 2022?

Tickets gibt es ab 19,50 Euro hier und an allen Theater-Vorverkaufsstellen in Bonn zu kaufen.

ÖPNV und Shuttlebusse: Wie komme ich zu den Veranstaltungsorten der Bonner Theaternacht 2022?

Das gekaufte Ticket für die Bonner Theaternacht gilt auch als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr, der zusätzlich um zwei Shuttlebus-Linien erweitert wird. Diese befördern die Theaternacht-Teilnehmer auf den Touren Nord-Süd und Ost-West zu allen Spielstätten. An der Umsteigestelle Hauptbahnhof und an der Brotfabrik-Bühne Bonn informieren die Theaternacht-Scouts über die Shuttle-Linien und das Theaternachtprogramm. Fahrpläne mit den genauen Abfahrtszeiten finden Sie ab Mitte Mai hier, die Route der Shuttlebus-Linien können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.

Was bietet das Programm der Bonner Theaternacht 2022?

Kurz gesagt: eine ganze Menge. Auf 38 Bühnen in ganz Bonn gibt es Schauspiel, Oper, Tanz, Kabarett, Improvisation, Comedy und Varieté. Insgesamt stehen 105 Veranstaltungen auf dem Programm der Bonner Theaternacht 2022. Sämtliche Spielstätten sowie die Route der beiden Shuttlebuslinien finden Sie hier in unserer interaktiven Karte:

So bietet das Haus der Springmaus Musik und Stand-up-Comedy, das Junge Theater Bonn präsentiert „Das Neinhorn“, StattReisen Bonn lädt ein zu einer Theaterreise durch 250 Jahre Stadtgeschichte und in der Einsatzstelle25 gibt es ein Tanzkonzert, um nur einige Veranstaltungen zu nennen.

Welche Corona-Regeln gelten während der Bonner Theaternacht 2022?

Jede einzelne Spielstätte verfügt über individuelle Sicherheits- und Hygienekonzepte. Diese sind an die Räumlichkeiten sowie die aktuelle Covid-19-Situation angepasst.

Noch mehr Infos zur Bonner Theaternacht 2022

Weitere Informationen gibt es unter www.bonnertheaternacht.de. Das Programmheft können Sie hier herunterladen.

