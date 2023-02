Einsatz in Meckenheim-Merl : Geldautomat gesprengt: Anwohner melden mehrere Explosionen

Einsatz in Meckenheim-Merl

Meckenheim-Merl Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Merl gesprengt. Anwohner hörten mehrere Explosionen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

In der Nacht zu Freitag, gegen 1.30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner Explosionen in Meckenheim-Merl. Nach GA-Informationen handelte es sich dabei um die Sprengung eines gemeinsamen Geldautomaten der Raiffeisenbank und Sparkasse, der sich außerhalb eines Supermarktes in der Heinz-Gottschalk-Straße befindet. Der Geldautomat wurde vollständig zerstört. Vier Personen konnten bei der Tat beobachtet werden. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort.