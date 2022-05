Zwei Einsen und eine Fünf : So bewerten wir die FC-Profis über die Saison

Köln Mit dem siebten Tabellenplatz und dem europäischen Wettbewerb hat der 1. FC Köln eine starke Saison gekrönt. Auch, weil FC-Trainer Steffen Baumgart das Maximum aus vielen Spielern herausgeholt hat. Aber nicht alle Akteure bewerten wir positiv.

Noch in der vergangenen Saison musste der 1. FC Köln in die Verlängerung. Mit Glück reichte es in der regulären Spielzeit für Platz 16, Köln hielt über den Umweg Relegation die Klasse. Umso erstaunlicher, dass der FC unter Trainer Steffen Baumgart den siebten Tabellenplatz und damit den europäischen Wettbewerb erreicht hat. „Für uns ist es definitiv ein Riesen-Erfolg, nach dem, was letztes Jahr war – wie wir uns diese Saison reingekämpft haben, damit hat keiner gerechnet. Wir sind sehr zufrieden“, sagte FC-Keeper Marvin Schwäbe nach der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Der FC-Torhüter hatte maßgeblichen Anteil am Kölner Erfolg, obwohl er als Nummer zwei in die Saison gestartet ist.