Man of the Match : FC-Keeper Marvin Schwäbe hielt den Sieg fest

Köln Bei dem 3:1-Sieg des 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld waren gleich drei Kölner Torschützen erfolgreich. Dennoch sicherte FC-Torhüter Marvin Schwäbe die drei gewonnenen Punkte.

Schon zwei Tage vor seinem 27. Geburtstag hatte FC-Torhüter Marvin Schwäbe Grund zu Feiern. Der Keeper verbuchte am 31. Spieltag gegen Arminia Bielefeld sein viertes Zu-Null-Spiel für den 1. FC Köln – zumindest was die gegnerischen Treffer angeht. So war für die Nummer eins des FC nicht damit zu rechnen, dass sein Vordermann Timo Hübers den Ball in der 33. Minute ins eigene Tor lenkte. Während für den 27-jährigen Schlussmann in dieser Situation nichts zu machen war, stand er am Samstag in allen anderen Angriffssituationen der Arminen goldrichtig und verhinderte vor allem in der zweiten Hälfte beim Stand von 2:1 den Ausgleich. „Unser Torwart Marvin Schwäbe macht’s sehr gut, sowohl fußballerisch als auch auf der Linie. Er hatte zwei, drei gute Paraden und hält uns damit im Spiel“, sagte Sechser Salih Özcan nach Abpfiff.