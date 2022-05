Kaderanalyse - Mittelfeld : So erfolgreich agierte das Mittelfeld des 1. FC Köln

Analyse Köln Das Offensivspiel des 1. FC Köln war während der vergangenen Saison vor allem für seine hohe Anzahl an Flanken bekannt. Aber auch im Spiel gegen den Ball zeigt sich das Mittelfeld im Ligavergleich solide. Ein Profi sticht dabei besonders heraus.

Es waren noch keine fünf Spieltage gespielt, da thronte der 1. FC Köln bereits in einer Spielstatistik auf Platz eins der Liga. Bis zum letzten Saisonspieltag gab die Mannschaft unter Trainer Steffen Baumgart diesen Rang auch nicht mehr an seine Konkurrenz ab. Vor der TSG Hoffenheim und Union Berlin schlugen die Kölner insgesamt 505 Flanken aus dem Spiel heraus und erreichten damit 48 mehr als der Zweitplatzierte aus Sinsheim. Und damit nicht genug: Auch in den fünf europäischen Top-Ligen brachte kein Team mehr Flanken pro Spiel als der FC. Manchester City und der FC Barcelona folgen in dieser Wertung hinter den Geißböcken. Die Kölner Flanken gelten damit als ein Erfolgsrezept des Mittelfeldes. Florian Kainz auf der linken Außenbahn schlug beim FC davon die meisten und landet damit im Ligavergleich auf Platz sechs.

Neben den Flanken lassen sich aber auch weitere Offensivwerte des Mittelfelds sehen. 40 Torvorlagen hat der FC aus dem Spiel heraus gegeben und landet damit auf Platz sechs. Bayern München steht vor Bayer Leverkusen auf Platz eins dieser Kategorie. Obwohl Mark Uth die meiste Zeit als Zehner fungierte, gab er in den letzten sechs Saisonspielen allein fünf Assists. „Wir spielen viel über außen, bringen Flanken auf Tony, der richtig viele Tore gemacht hat. Dieses Spiel ist anders als das eines klassischen Zehners, das auf Kombinationsspiel über die Mitte und Abschlüsse ausgelegt ist“, so der 30-Jährige im Interview mit dem GA vor einigen Wochen.

Özcan überzeugt mit Präsenz

Obwohl das Spiel der Kölner auf den kopfballstarken Anthony Modeste in der Mitte ausgelegt ist, liegt die Mannschaft bei den erfolgreichen Pässen vor einem Schussversuch (518) ebenso unter den Top-Vier der Liga hinter dem FC Bayern, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Auf dem gleichen Rang landet der FC hier aber auch bei den vorangegangenen Fehlpässen (76). Das erfolgreiche Offensivspiel des Mittelfeldes beruht somit auf der Häufigkeit und Intensität des Anlaufens und weniger auf der Effizienzquote. Dadurch dass aber auch vor allem die Außenverteidiger wie Jonas Hector und Benno Schmitz am Spiel nach vorne beteiligt sind, berührte die FC-Abwehrkette im Ligavergleich am häufigsten den Ball (8256), während das Mittelfeld hier nur auf Platz zehn landet (8940). Die Top-Mannschaften wie der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig belegen die vorderen Plätze.

Im Hinblick auf die einzelnen Spieler war im Mittelfeld vor allem der zukünftige Profi von Borussia Dortmund Salih Özcan präsent. Der Sechser berührte den Ball im Zentrum mit 982-mal unter allen Kölnern am häufigsten und landet damit ligaweit auf Platz 24. Bei den erfolgreichen Pässen belegen er und sein Nebenmann Ellyes Skhiri den jeweils 43. und 118. Rang. Auffallend sind vor allem auch die gezogenen Fouls. Im Ligavergleich landet die Mannschaft von Baumgart mit 509 gegebenen Fehltritten auf Platz zwei hinter dem Rivalen aus Mönchengladbach (543). Vor allem die Mittelfeldspieler Özcan (Platz 11), Uth (Platz 17) und Kainz (Platz 21) zwangen die Gegner mit ihrer Intensität zum Foulspiel. Techniker Ondrej Duda kam in der Saison zwar nicht allzu häufig dazu, seine spielerische Qualität zu beweisen, landet bei den erfolgreichen Dribblings aber immerhin auf Platz 22. In Bezug auf die Ballannahmen und Ballkontrolle besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf. Özcan landet hier als erster Kölner weit hinter dem Führenden Joshua Kimmich (FC Bayern) hinter den Top-50 der Liga.

Gegen den Ball ist der FC durchschnittlich

Im Spiel gegen den Ball finden sich Özcan und Co. im Liga-Mittelfeld wieder. Sowohl bei der Anzahl an Tacklings, also regelkonformen Ballgewinnungsversuchen (251), als auch beim Pressing (2416) landet der FC auf Platz neun der Bundesliga. Auch hier macht der gebürtige Kölner Özcan auf sich aufmerksam. Unter allen Bundesligaprofis erreicht der 24-Jährige hinter Hector Platz neun bei den erfolgreichen Tacklings und Rang zwölf im Pressing. Rechtsaußen Dejan Ljubicic folgt auf Rang 23. Bei der Anzahl an geblockten Bällen überzeugt auch Sechser Skhiri mit 52 Blockaden auf Platz 31.