Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Bochum starten

Köln Am Ende der englischen Woche muss der 1. FC Köln am Sonntag beim VfL Bochum antreten. Es ist damit zu rechnen, dass die Startelf erneut eine ganz neues Gesicht bekommt.

Das Auf und Ab und Auf gegen den 1. FC Slovacko hat die Profis des 1. FC Köln viel Kraft gekostet. Gegen den VfL Bochum ist in der Bundesliga-Begegnung am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) daher erneut mit einiger Bewegung in der Startformation zu rechnen. Beim 4:2-Sieg in der Conference League gegen die Tschechen hatte Trainer Steffen Baumgart zahlreichen Leistungsträgern eine Erholungspause verordnet. Das wurde nach gutem Beginn und einer 2:0-Führung nach dem Wechsel deutlich, als Slovacko die Unsicherheiten im Kölner Spiel zum 2:2 nutzte. Erst die Hereinnahme von Stammkräften wie Kapitän Jonas Hector, Abwehrchef Timo Hübers und Mittelfeldstratege Ellyes Skhiri brachte wieder Ruhe und Ordnung ins Spiel der Kölner und letztlich den Erfolg. „Gerade die Einwechslungen haben uns Sicherheit und Halt gegeben“, sagte Köln-Keeper Marvin Schwäbe.