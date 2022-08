„Deswegen ist das Ganze so enttäuschend“ : 1. FC Köln: So reagiert das Netz auf den Wechsel von Anthony Modeste

Köln Schon vor Saisonauftakt am Sonntag wimmelte es in den sozialen Medien von User-Meinungen zum angekündigten Transfer von Stürmer Anthony Modeste. Nachdem der Abgang des 34-Jährigen zu Borussia Dortmund einen Tag später offiziell bestätigt wurde, meldete sich der Spieler selbst zu Wort. Die Fans reagierten.

Nachdem der Wechsel nach dem Medizincheck am Montagabend von Vereinsseite offiziell bestätigt wurde, brachen die Stimmen der Fans beider Fanlager nicht ab. Dabei erinnern sich viele an das Jahr 2017, als der Franzose nach China ging, nachdem die Kölner in den Europapokal einzogen. Damals drohte dem FC darauf der Abstieg. Kein Wunder also, dass sich die Fans fünf Jahre später erneut Gedanken um ihre Mannschaft machen und nicht wissen, wer in der neuen Saison für die von Modeste zuletzt erzielten 20 Tore sorgen soll. Neben dem Sportlichen geht es den Kölner Anhängern aber auch um die Art und Weise, wie der Transfer vonstattenging. Dass sich der 34-Jährige nach Optionen fernab von Köln umschaute, war bekannt. Obwohl der Franzose jedoch vor einiger Zeit äußerte, er wolle noch länger als ein Jahr spielen, erhält er in Dortmund einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Das Gehalt beruft sich auf rund sechs Millionen Euro und damit auf das Doppelte von dem in Köln.