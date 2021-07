Bundesliga-Auftakt : Der 1. FC Köln darf auf bis zu 25.000 Zuschauer hoffen

Köln Die Kölner Fans dürfen auf einen Hauch Normalität hoffen. 25.000 Zuschauer könnten das erste Heimspiel des FC gegen Hertha BSC verfolgen.

Die Spitzen der Staats- und Senatskanzleien haben am Dienstag einen gemeinsamen Beschluss gefasst, der einen Flickenteppich durch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern verhindern soll. Demnach ist pro Stadion eine maximale Auslastung von 50 Prozent erlaubt, die Zuschauerzahl ist aber bei 25.000 Fans gedeckelt. Allerdings auch nur, wenn die Inzidenzwerte mitspielen. Sollten diese unter 35 liegen, tritt die Regel in Kraft. Liegt der Wert über dieser Grenze, dürfen noch immer 5000 Zuschauer ins Stadion. „Das ist ein sehr positives Signal der Politik“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Es sollen im Juli Gespräche mit dem zuständigen Gesundheitsamt intensiviert werden, wie viele Zuschauer genau zum Saisonauftakt in Köln zugelassen werden.