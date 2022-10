Abwehrtalent bleibt : Der 1. FC Köln verlängert Vertrag mit Rijad Smajic bis 2025

Köln Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Rijad Smajic bis 2025 verlängert. Er gilt als großes Abwehrtalent.

Der 1. FC Köln hat Abwehr-Talent Rijad Smajic mit einem Profivertrag ausgestattet und ihn bis zum 30. Juni 2025 gebunden. Der 18-Jährige, der in Köln geboren und im FC-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, trainiert seit dieser Saison unter Trainer Steffen Baumgart regelmäßig bei den Profis. Die Kölner Verantwortlichen halten große Stücke auf den bosnischen U19-Nationalspieler. „Rijad hat bereits in der Sommervorbereitung gezeigt, wie groß sein Potenzial ist“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. „Wir sehen in jedem Training, dass er hart für sein Ziel arbeitet, Fußballprofi zu werden. Er ist zielstrebig, wissbegierig und bodenständig. Wenn er auch zukünftig so konsequent dranbleibt, dann kann er den Durchbruch schaffen.“

Smajic ist außerdem noch für die U19-Junioren spielberechtigt. Vor seinem Wechsel zum FC spielte der 1,90 Meter große Innenverteidiger in der Jugend von Fortuna Köln. 2019 wechselte Smajic ans Geißbockheim. In der aktuellen Spielzeit 2022/23 absolvierte er bislang fünf Einsätze für die U21 des FC in der Regionalliga West. Erstmals stand er am 5. Spieltag bei der Partie in Wolfsburg im Bundesligakader. „Ich freue mich“, sagte Smajic, „dass ich bleibe und weiterhin hier spiele. Das ist meine Heimatstadt, und es ist ein riesiger Ansporn für mich, irgendwann vor dieser unvergleichlichen Kulisse im Rheinenergie-Stadion auflaufen zu dürfen.“