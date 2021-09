Gastspiel mit Reiner Calmund : „FC-Trainer Baumgart hat die Kölner reanimiert“

Meinung Köln In unserem „GA-stspiel“ werfen Prominente einen Blick auf das kommende Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln. In der aktuellen Folge analysiert Reiner Calmund den FC.

Die Spieler der Fast-Abstiegs-Saison begeistern heute. Stellvertretend nenne ich Anthony Modeste, der in der vergangenen Saison nach Frankreich ausgeliehen worden war und dem niemand in Köln eine Träne nachgeweint hätte, wenn er gewechselt wäre. Davon ist längst keine Rede mehr. Modeste macht wieder den „Brillenjubel“, drei Tore und ein Assist stehen auf seinem Konto.

„Der FC kann nur mit kleiner Tüte einkaufen“

Baumgart hat nie gejammert, auch als absehbar war, dass der FC nur mit der ganz kleinen Tüte einkaufen kann. Dafür hat er etwas geschafft, was einen Trainer unbezahlbar macht: er hat jeden Spieler besser gemacht. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an Christoph Daum, der 1996 Bayer Leverkusen nach dem gerade entronnenen Abstieg mit einem billigen Kader in die Spitze der Bundesliga führte.