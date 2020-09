Wegen Corona-Pandemie : Karnevalszüge und Rathaussturm in Sankt Augustin abgesagt

Karnevalszüge und Rathaussturm in Sankt Augustin abgesagt

Sankt Augustin In Sankt Augustin fallen in der kommenden Karnevalssession alle Züge und der Rathaussturm aus. Der Verein für karnevalistische Brauchtumspflege hat alle Außenveranstaltungen wegen Corona abgesagt.

In der Stadt Sankt Augustin wird es in der kommenden Session keine Karnevalszüge und keinen Rathaussturm geben. Das teilte der Verein für karnevalistische Brauchtumspflege Sankt Augustin mit. Die Entscheidung fiel laut Dirk Beutel, Zugleiter des großen Sankt Augustiner Karnevalszugs, einvernehmlich mit den Zugleitern aus Hangelar, Menden, Meindorf und Birlinghoven sowie in Absprache mit der Stadt. Sie sei zum Schutz aller Sankt Augustiner gefallen.