Vorbereitung auf Augsburg-Spiel : FC-Quintett fehlt zum Trainings-Auftakt

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Nach dem dritten Sieg des 1. FC Köln in Folge steigen die Europa-League-Chancen und mit ihnen auch die Erwartungshaltung. FC-Trainer Steffen Baumgart bekommt nach langer Ruhepause erstmals die Kraft des Kölner Umfeldes zu spüren.

Rund um den 31. Spieltag gab es ungewohnt viel Aufregung um den 1. FC Köln. Der 3:1-Sieg des FC gegen Arminia Bielefeld sorgte bei den ohnehin schon sonnigen Gemütern der Kölner Fans für Hochstimmung. Nach dem dritten Erfolg in Serie scheint das Ziel Europa-League zum Greifen nah. Pünktlich zur Kölner Siegesserie kehrte nach über zwei Jahren Pause auch die aktive Fanszene wieder ins Stadion zurück. Für FC-Trainer Steffen Baumgart ist die Kölner Geräuschkulisse noch ungewohnt laut. „Für mich ist es neu. Die Wucht, die einem in so einer Stadt wie Köln entgegenkommt, erlebst du erst jetzt. Hier zum Glück im Positiven, aber viele von den Jungs haben das auch schon mal im Negativen gehabt und deswegen musst du damit auch lernen umzugehen. Auch mit den ganzen offiziellen und inoffiziellen Geräuschen“, sagte der Coach.

Mit dem Schlusspfiff hörten die Geräusche rund um die Mannschaft am Samstag nämlich nicht auf. Während Anthony Modeste mit seinem Torjubel über seine eigene Kaffeemarke für Wirbel sorgte, wurde am Sonntag bekannt, dass Ondrej Duda aus Unzufriedenheit über seine Einsatzzeiten während des Spiels das Aufwärmen ablehnte. Der 27-Jährige wurde daraufhin für eine Woche vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. Nach langer Ruhephase bot der FC damit sowohl intern als auch im Kölner Umfeld gleich für zwei Aufreger. „Ich muss ja nicht verhehlen, dass ich auch mit Emotionen dabei bin und wenn da Sachen passieren, die mir nicht gefallen, dann bin ich nicht der, der grinsend durch die Gegend läuft“, sagte Baumgart. „Ich bilde mir ein, Spiele sehr gut und relativ schnell einordnen zu können, dieses Wochenende war es nicht so. Jetzt ist wieder alles gut.“

„Wir sind im Fußball und da gibt es Emotionen“

Falls Duda in der nächsten Woche wieder in das Training einsteigen wird, ist unklar, wie es mit ihm langfristig im Verein weitergeht. „Manchmal ist es auch gut, wenn du einen Schritt zurückgehst und siehst, was du hier wirklich hast. Dann geht es auch wieder mit Vollgas auf die nächsten Ziele, ohne nachtragend zu sein. Und im Sommer werden wir sowieso sehen, was passiert. Das wissen wir alle nicht“, so der 50-Jährige. Neben Duda fehlten gleich vier weitere Spieler zum Start der Trainingswoche am Dienstag.

Bei FC-Kapitän Jonas Hector ging der Trainer nach seiner Kopfverletzung davon aus, dass er im Laufe der Woche wieder einsteigen wird und für einen Einsatz gegen den FC Augsburg am Samstag bereit ist. Anthony Modeste fehlte aufgrund eines privaten Termins. Stürmer-Kollege Sebastian Andersson unterzog sich nach seiner Corona-Infektion nochmal einer Untersuchung. Linksverteidiger Jannes Horn wird am Mittwoch zurückerwartet.