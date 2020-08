43. Bonner Wirtschaftstalk : NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart gegen Maskenpflicht im Handel

Bonn Beim 43. Bonner Wirtschaftstalk im Kunstmuseum Bonn hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart für mehr Lockerungen in der Corona-Krise plädiert. Der FDP-Politiker nahm da auch den Einzelhandel nicht aus.

In den sechs Wochen des strengen Lockdowns hätten Käufer und Beschäftigte in Supermärkten mangels Verfügbarkeit keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, ohne dass es zu nennenswerten Ansteckungen gekommen sei. „Wir müssen vom emotionalen zu einem vernunftgeleiteten Umgang mit dem Virus kommen“, forderte Pinkwart. Leistungsstarke Lüftungsgeräte fingen mehr Aerosole aus der Luft als Masken. Die Wirtschaft und das Bildungswesen dürften bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen keinesfalls erneut stillgelegt werden. Man müsse stattdessen die wirklichen Risikofaktoren ermitteln und hart dagegen vorgehen.

Pinkwart: Krise als Innovations-Turbo für Deutschland

Insgesamt zeichneten die Diskutanten ein halbes Jahr nach Beginn der Virus-Krise ein überraschend positives Lagebild. Binnen weniger Tage habe die Sparkasse einen digitalen Kredit-Prozess mit vereinfachter Liquiditätsprüfung für Unternehmen aufgebaut. So habe man Firmen der Region mit einer halben Milliarde Euro frischer Kredite versorgen können, berichtete Uwe Borges, der erst im April mitten in der Krise als Vorstand das Firmenkundengeschäft bei dem kommunalen Kreditinstitut übernommen hat.

Pinkwart: Krise als Inoovationsturbo

Unternehmer Mathias Welteroth berichtete, wie seine Lemo Maschinenbau GmbH in der Krise eine Chance witterte. Nachdem ein Mitarbeiter im Januar die „komische Stimmung“ in China wahrgenommen habe, machte man sich an die Entwicklung einer eigenen Maschine zur automatisierten Maskenproduktion. Das erste Exemplar ist inzwischen auslieferbereit. Weil Auslandsreisen derzeit kaum möglich seien, habe man im Außendienst eine Digital-Offensive gestartet. So helfen Mitarbeiter jetzt von Bonn aus mit VR-Brillen weltweit bei Wartungs- und Betriebsfragen. „Um seinen Arbeitsplatz muss sich trotzdem niemand Sorgen machen“, betonte Welteroth.