Geringe Ausgaben, kaum Einnahmen : Deswegen ist die aktuelle Transfertätigkeit des FC so riskant

Köln Der 1. FC Köln steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines weiteren Neuzugangs. Damit (inklusive Luca Kilian) hätte Köln sechs Zugänge. Die Abgänge, die die Verstärkungen aber eigentlich ermöglichen sollen, lassen weiter auf sich warten.

Einen großen Teil der Hausaufgaben hat der FC rund um den neuen Sportchef Christian Keller also in Bezug auf die neue Saison bereits gemacht. Und das bereits vor dem Vorbereitungsbeginn und zu einem doch überschaubaren Kostenfaktor - zumindest was die Ablösen betrifft. Steffen Tigges soll den FC rund 1,5 Millionen Euro gekostet haben, ähnlich wird die Ablösesumme von Eric Martel beziffert. Für Denis Huseinbasic soll zudem ein fünfstelliger Betrag Richtung Offenbach gegangen sein, für Luca Kilian hat der FC die Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro bezahlt. Linton Maina und Kristian Pedersen wechseln ablösefrei an den Rhein. Der FC hat also für sechs neue Spieler - wenn Martel unterschreibt - rund fünf Millionen Euro an „Kaufgebühr“ entrichtet. Stand jetzt ein wirtschaftlich guter Deal, zumal die Spieler zusammen auf einen geschätzten Marktwert (transfermarkt.de) von knapp zehn Millionen Euro kommen.