Turniersieg, Debüt und Platzverweis : So schlug sich der Nachwuchs des 1. FC Köln im DFB-Dress

Analyse Köln Mehrere Kölner Nachwuchsspieler waren gerade für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Neben einem Debüt und einem Turniersieg gab es für einen Kölner Akteur die Ampelkarte.

Drei Spiele, drei Siege - die Bilanz beim Vier-Nationen-Cup in der Slowakei hätte für die U19 des DFB nicht besser ausfallen können. Mit dem verdienten 4:1-Erfolg über die Niederlande am Dienstagnachmittag sicherte sich die Mannschaft von DFB-Coach Hannes Wolf den Turniersieg. Und das mit Kölner Beteiligung. Neben Torhüter Jonas Urbig kam auch Jens Castrop zum Einsatz. Allerdings nur zu einem sehr kurzen. Castrop, der im Sommer am Trainingslager der Profis teilgenommen hatte, wurde in der 70. Minute gegen die Niederlande eingewechselt, sah aber nach wiederholtem Foulspiel in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Auch in Unterzahl reichte es zum 4:1 und dem Turniersieg.