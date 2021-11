Mitgliederversammlung des 1. FC Köln : FC-Präsident Wolf: „Wir werden uns nicht vertreiben lassen“

Köln Rund 2000 Mitglieder haben am Samstag an der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln vor Ort oder virtuell teilgenommen. Themen waren unter anderem der Ausbau des Geißbockheims sowie ein neu gewählter Mitgliederrat. FC-Präsdient Werner Wolf fand deutliche Worte.

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln hatten eine deutlichere Sprache zum Thema Ausbau des Geißbockheims angekündigt, auf der Mitgliederversammlung am Samstag machte FC-Präsident Werner Wolf sein Versprechen wahr. Sieben Jahre ziehen sich die Planungen des FC, passiert ist wenig. Der FC warf der Stadt Wortbruch vor. Die Planung des Ausbaus ist laut FC vom Stadtrat rechtskräftig verabschiedet worden. „Trotz der klaren Rechtslage haben wir in den vergangenen Monaten immer unsere Gesprächsbereitschaft gezeigt und waren sogar offen für alternative Standorte“, sagte Wolf. „Das Ergebnis: Ganz eventuell wäre vielleicht am Rande des Großmarkt-Geländes in Marsdorf eine Restfläche verfügbar. Marsdorf kommt überhaupt nicht in Frage.“

Zumal nur Platz für Umkleiden und Plätze, aber nicht für das Nachwuchsleistungszentrum geblieben wären. „Die Stadt sagt also im Klartext: Es gibt in Köln keinen Platz für den 1. FC Köln. Keinen anderen Platz als das Geißbockheim. Der 1. FC Köln ist ein fester Teil dieser Stadt und will es auch bleiben. Aber will die Stadt das auch? Wir werden uns nicht aus unserer Heimatstadt vertreiben lassen“, so Wolf weiter. „Wenn über 111 000 Mitglieder gemeinsam ihre Stimme erheben, werden wir gehört werden. Liebe Frau Reker, liebe Grüne, liebe CDU, liebe Volt: Es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen und den Entscheidungen und den Worten Taten folgen zu lassen“, lautete der Appell an die Politik. Von den 111 000 Mitgliedern waren allerdings nur wenige zugegen. 500 Mitglieder waren in der Lanxess Arena vor Ort, 1500 hatten sich an ihren Endgeräten zugeschaltet. „Für den Aufwand und dafür, dass ein wichtiges Organ gewählt wird, hätte ich mir mehr Teilnahme gewünscht“, sagte Wolf.